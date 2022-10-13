Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу молодий артист здивував шанувальників новим знімком та своїм одкровенням.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Костя зображений у зухвалому образі – на ньому широкий чорний светр, стильні окуляри, шкіряна рукавичка на руці, а в зубах він тримає запалену сигарету. Він знятий у профіль, так видно його татуювання на шиї та скроні, а погляд спрямований убік.

У підписі до публікації Melovin написав: "Навіть коли здається, що весь світ проти тебе - видихни та сфокусуйся на тих, від кого надходить підтримка! Їх набагато більше, просто інтелектуально-бідні значно яскравіше демонструють своє бажання зробити тебе якомога швидше їм "по зубах". Будь тим, хто зламає їм зуби. А сам залишайся як наша ненька, Незламною! Залишайся собою! Залишайся сильним і вірним собі! П.с. Сфокусувався і дивлюсь не у чорно-біле майбутнє! Слава Україні та її Збройним Силам!".

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