Відома телеведуча Лілія Ребрик поділилася секретом, що допомагає їй триматись під час війни.

Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала зворушливе фото з донькою, яка допомагає їй не впадати у відчай.

Схоже, Лілія, як і багато українців останніми днями, була стривожена масованими ракетними атаками по українських містах. Тож тепер вирішила показати, як час із дітьми повертає їй емоційний баланс.

На фотографії Ребрик зняла себе з молодшою ​​донечкою, вони лежать і лаються разом, а між ними видно маленьку іграшку. Телеведуча виглядає стомленою, але мило посміхається, як і її мала.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Ось такі ніжні хвилини повертають мене до життя, не дозволяють зневіритися і розслабитися. Тримаємо стрій, обіймаємо найрідніших і наближаємо перемогу! Що вас повертає до життя? Напишіть про свої "опори".

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