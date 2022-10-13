Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедні фото із серії "очікування/реальність" про свій ранок нареченої. Як виявилося, ранок нареченої в Ані був не зовсім такий, як вона показувала в день весілля.

Так, на одному зі знімків співачка показала "очікування" – це фото, на якому вона ошатна, з укладанням та макіяжем. Співачка сидить на ліжку і мило посміхається фотограф. А ось на другій фотографії Трінчер показала, як насправді виглядала цього ранку. Тут вона з набряклим обличчям, потеклим макіяжем і дивним виразом. За словами артистки, напередодні вона трохи випила і ось результат на фото.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Ранок нареченої: очікування/реальність. Мені здається, тільки я таке могла запостити. Ну вибачайте, я ніколи не прагнула ідеальної картинки - тому з вас лайк! Анічка Трінчер + трохи алкоголю = от такий гарний естетичний ранок на фотці номер 2".

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