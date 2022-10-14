Ганна Саліванчук вирішила цього разу поділитися з шанувальниками про те, що важливо робити під час війни та що актуально буде й потім. Не обійшла стороною Саліванчук питання про обмеження, не забувши при цьому представити кілька цікавих кадрів зі зйомки в Інстаграм.

«Розумію – війна! Страшно, стреси, апатія, депресія! Але... Є речі, які точно не слід допускати у своєму житті. Навіть коли дуже важко, просто перестаньте робити це прямо зараз.

1. Не діяти.

Сидіти на дивані з мріями про велике майбутнє обмаль. Почни хоч щось робити, що зробить тебе на крок ближче до поставленої мети.

2. Жити у минулому.

Минуле не змінити. Але ми цілком здатні змінити своє майбутнє.

3. Боятися змін.

Будь-які зміни – на краще. Вибивай для себе досвід/вигоду та йди далі до своєї мети» - висловилася Ганна.

У мережі підтримали висловлювання артистки.

«Так, життя продовжується, ми наближаємося до Дня Перемоги 🇺🇦💙; Перше фото 😍; Слава Україні; Ти топ❤️; Найкраща❤️; ❤️ Люблю 👏 Дуже полюбилося Ваше плаття, де Ви його купували??😍».

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