Анна Саливанчук решила в этот раз поделиться с поклонниками о том, что важно делать во время войны и что актуально будет и потом. Не обошла стороной Саливанчук впрос ограничений, не забыв при этом представить несколько интересных кадров из съемки в Инстаграм.

«Понимаю – война! Страшно, стрессы, апатия, депрессия! Но… Есть вещи, которые точно не следует допускать в своей жизни. Даже когда очень тяжело, просто перестаньте делать это прямо сейчас.

1. Бездействовать.

Сидеть на диване с мечтами о великом будущем маловато. Начни хоть что-то делать, что сделает тебя на шаг поближе к поставленной цели.

2. Жить в прошлом.

Прошлое не изменить. Но мы вполне способны изменить свое будущее.

3. Бояться перемен.

Любые изменения – к лучшему. Выбивай для себя опыт/выгоду и иди дальше к своей цели» - высказалась Анна.

В сети поддержали высказывания артистки.

«Да, жизнь продолжается, мы приближаемся ко Дню Победы 🇺🇦💙; Первое фото 😍; Слава Украине; Ты топ❤️; Лучшая❤️; ❤️ Обожаю 👏 Очень полюбилось Ваше платьице, где Вы его покупали??😍».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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