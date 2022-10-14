Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому заінтригувала новим хітом із Позитивом (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа.

Судячи з відео, прем'єра нової пісні Анни та Олексія відбулася у студії радіостанції, а на всіх онлайн-майданчиках її можна буде почути трохи згодом. У ролику Аню можна побачити у відвертому яскравому вбранні, вона з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем. А ще у дівчини чудовий настрій і вона чудово взаємодіє з Позитивом.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Запрем'єрили! Завтра вже почуєте на всіх музичних платформах. Як вам трек?"

Шанувальники відразу почали коментувати нове відео артистки: "Клас, молодці, що популяризуєте українське!", "Круто", "Ця пісня одна з найкрутіших для мене", "Ух, чекаю", "Прекрасно!", "Вау, так оригінально", "Це дуже круто. Хочеться слухати і слухати, кайфую від вашої пісні", "Можна питання, чи буде кліп на таку прекрасну пісню", "Найкращі! Вже закохана в цю пісню!", "Це розрив, обожнюю українську музику", "Ви найкращі", "Дуже круто".

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