Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, на котором заинтриговала новым хитом с Позитивом (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа.
Судя по видео, премьера новой песни Анны и Алексея состоялась в студии радиостанции, а на всех онлайн-площадках ее можно будет услышать чуть позже. В ролике Аню можно увидеть в откровенном ярком наряде, она с распущенными волосами и ярким макияжем. А еще у девушки отличное настроение и она прекрасно взаимодействует с Позитивом.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Запремьерили! Завтра уже услышите на всех музыкальных платформах. Как вам трек?".
Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки: "Класс, молодцы, что популяризируете украинское!", "Круто", "Эта песня одна из самых крутых для меня", "Ух, жду", "Прекрасно!", "Вау, так оригинально", "Это очень круто. Хочется слушать и слушать, кайфую от вашей песни", "Можно вопрос, будет ли клип на такую прекрасную песню", "Самые лучшие! Уже влюблена в эту песню!", "Это разрыв, обожаю украинскую музыку", "Вы лучшие", "Очень круто".
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