Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала свій відпочинок у горах, проте нарвалася на критику фоловерів.

Як видно, на нових знімках Дашу знято серед гір, а за її спиною видно джипи, на яких вони з чоловіком каталися в горах. Перед камерою блогерка з'явилася у чорному спортивному костюмі, теплій сірій куртці та гумових сапогах. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Дар'я у горах. Випуск Драгобрат, день другий". Користувачі відразу почали коментувати фото дівчини, щоправда, багато хто її розкритикував: "Джипінг заборонено в горах", "Дякую за внесок у перетворення гірських стежок на болото", "Будь ласка, бережіть природу, Карпати унікальні", "Ти класна і за тобою приємно спостерігати. Я сподіваюся, що коментарі допоможуть тобі подивитися на джипінг з іншого боку, і зрозуміти, як це впливає на наші неймовірні гори", "Краса", "А чому ви видаляєте коментарі з приводу заборони джипінгу в горах? Якщо ваші передплатники іншої думки, то чого видаляти коментарі, там же ніхто нікого не принижує і т.д", "Джипінг знищує природу. Ганьба", "Джипінг руйнує", "Пробите дно – це руйнувати гори позашляховиками. Тисячі людей йдуть туди ногами та несуть свої рюкзаки самі, бо це випробування. Якщо ви не здатні, то не лізьте, бо гори – не для слабаків". "Джипінг знищує природу Карпат!".

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