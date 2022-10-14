Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала свой отдых в горах, однако нарвалась на критику фолловеров.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена среди гор, а за ее спиной видно джипы, на которых они с мужем катались в горах. Перед камерой блогерша появилась в черном спортивном костюме, теплой серой куртке и резиновых чеботах. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Дарья в горах. Выпуск Драгобрат, день второй". Пользователи тут же принялись комментировать фото девушки, правда, многие ее раскритиковали: "Джипинг запрещен в горах", "Спасибо за вклад в превращение горных троп в болото", "Пожалуйста, берегите природу, Карпаты уникальны", "Ты классная и за тобой приятно наблюдать. Я надеюсь, что комментарии помогут тебе посмотреть на джипинг с другой стороны, и понять, как это влияет на наши невероятные горы", "Красота", "А почему вы удаляете комментарии по поводу запрета джипинга в горах? Если ваши подписчики иного мнения, то чего удалять комментарии, там же никто никого не унижает и т.д", "Джипинг уничтожает природу. Позор", "Джипинг разрушает", "Пробитое дно – это разрушать горы джипами. Тысячи людей идут туда ногами и несут свои рюкзаки сами, потому что это испытание. Если вы не способны, то не лезьте, потому что горы – не для слабаков". "Джипинг уничтожает природу Карпат!".

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