Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого скандально відомого коханого, продовжує привертати до себе увагу. Дівчина всіляко показує в Інстаграм, як проходять її будні, а цього разу поділилася спостереженням.
За словами Ганни, щоразу в її соціальних мережах, куди б вона не зайшла, буде якась критика чи неприємні коментарі. Особливо це стосується її зовнішності та висловлювань.
Анна в Інстаграм відповіла:
«Іноді заходжу в коментарі в будь-яких соціальних мережах і отримую різні «приємні коментарі». Ти жирна, ує*їна, навіщо накачала такі згуби, навіщо зробила груди? І насправді цю тему я проробляю в собі вже багато років, щоб нормально сприймати такі слова. Вам не набридло? - висловилася Трінчер.
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Раніше Трінчер виклала незвичайне відео, на якому заінтригувала новим хітом із Позитивом (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа.
Судячи з відео, прем'єра нової пісні Анни та Олексія відбулася у студії радіостанції, а на всіх онлайн-майданчиках її можна буде почути трохи згодом. А ще у дівчини чудовий настрій і вона чудово взаємодіє з Позитивом.
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