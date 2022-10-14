Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого скандально відомого коханого, продовжує привертати до себе увагу. Дівчина всіляко показує в Інстаграм, як проходять її будні, а цього разу поділилася спостереженням.

За словами Ганни, щоразу в її соціальних мережах, куди б вона не зайшла, буде якась критика чи неприємні коментарі. Особливо це стосується її зовнішності та висловлювань.

Анна в Інстаграм відповіла:

«Іноді заходжу в коментарі в будь-яких соціальних мережах і отримую різні «приємні коментарі». Ти жирна, ує*їна, навіщо накачала такі згуби, навіщо зробила груди? І насправді цю тему я проробляю в собі вже багато років, щоб нормально сприймати такі слова. Вам не набридло? - висловилася Трінчер.

Раніше Трінчер виклала незвичайне відео, на якому заінтригувала новим хітом із Позитивом (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа.

Судячи з відео, прем'єра нової пісні Анни та Олексія відбулася у студії радіостанції, а на всіх онлайн-майданчиках її можна буде почути трохи згодом. А ще у дівчини чудовий настрій і вона чудово взаємодіє з Позитивом.

Нагадаємо, "Залишайся собою": Melovin із сигаретою в зубах здивував несподіваним одкровенням.

Як повідомляла Politeka, "Не дозволяють зневіритися": Ребрик зворушила кадром з донькою і поділилася секретом.

Також Politeka писала, що "Ранок нареченої": Трінчер показала, як насправді виглядала перед весіллям, фото без прикрас.