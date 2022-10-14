Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего скандально известного возлюбленного, продолжает привлекать к себе внимание. Девушка всячески показывает в Инстаграм, как проходят ее будни, а в этот раз поделилась наблюдением.

По словам Анны, каждый раз в ее социальных сетях, куда бы она не зашла, будет какая-то критика или неприятные комментарии. В особенности это касается ее внешности и высказываний.

Анна в Инстаграм ответила:

«Время от времени захожу в комментарии в каких-либо социальных сетях и получаю разные «приятные комментарии». Ты жирная, уе*ина, зачем накачала такие губища, зачем сделала грудь? И на самом деле эту тему я прорабатываю в себе уже очень много лет, чтобы нормально воспринимать такие слова. Вам не надоело?» - высказалась Тринчер.

Ранее Тринчер выложила необычное видео, на котором заинтриговала новым хитом с Позитивом (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа.

Судя по видео, премьера новой песни Анны и Алексея состоялась в студии радиостанции, а на всех онлайн-площадках ее можно будет услышать чуть позже. А еще у девушки отличное настроение и она прекрасно взаимодействует с Позитивом.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

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