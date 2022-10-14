53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес в Інстаграм часто показує, як проводить час на зйомках. Цього разу вона вразила кадрами нібито після тренування – з макіяжем, перукою та у білому топі Лопес хизнулася досить молодим виглядом.

Знаменитість наповнює свій раціон листовою зеленню, нежирними білками та складними вуглеводами. Закріпити результат правильного харчування допомагає вода.

Цього разу Дженніфер вирішила надати собі свіжішого та яскравішого вигляду, щоб показати, наскільки добре та стильно вона виглядає навіть під час занять.

Яка розкішна, це дивно; божевілля, прямо такі реальне божевілля 💔🖤; Я люблю тебе❤️; Люблю тебе мамаааа❤; шалено подобається бачити її старанність; не вірю цій шкірі; тут суцільний фотошоп; не схоже на реальність; Твоя посмішка - це щось невимовне ❤️як можна бути такою красивою 😩» - пишуть у мережі.

Раніше вперше за довгий час Лопес розповіла не про свою косметику чи нові успіхи, що й привернуло увагу.

«Моя перша дитяча книжка вийшла сьогодні! Я так пишаюся цією забавною двомовною ігровою пригодою і не можу дочекатися, коли ви познайомитеся з Полло» - зізналася Лопес.

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