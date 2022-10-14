53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес в Инстаграм часто показывает, как проводит время на съемках. В этот раз она впечатлила кадрами якобы после тренировки - с макияжем, париком и в белом топе Лопес хвастнула довольно моложавым видом.

Знаменитость наполняет свой рацион листовой зеленью, нежирными белками и сложными углеводами. Закрепить результат правильного питания помогает вода.

В этот раз Дженнифер решила придать себе более свежего и яркого вида, чтобы показать, насколько хорошо и стильно она выглядит даже во время занятий.

«Какая роскошная, это удивительно; безумие, прямо такие реальное безумие💔🖤; Я люблю тебя❤️; Люблю тебя мамаааа❤; безумно нравится видеть ее усердие; не верю этой коже; тут сплошной фотошоп; не похоже на реальность; Твоя улыбка - это что-то неописуемое❤️как можно быть такой красивой 😩» - пишут в сети.

Ранее впервые за долгое время Лопес рассказала не о своей косметике или новых успехах, что и привлекло внимание.

«Моя первая детская книга вышла сегодня! Я так горжусь этим забавным двуязычным игровым приключением и не могу дождаться, когда вы познакомитесь с Полло» - призналась Лопес.

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