Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала посеред міста.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято під час прогулянки у Києві. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – на ній чорні міні-шорти, темна футболка та подовжений сірий піджак, а на струнких ніжках – чорні ботфорти. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона кидає грайливі погляди в об'єктив.

У підпису до публікації Ульянова написала: "Тобі зовсім не обов'язково йти тим же шляхом, яким йдуть інші". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото блогерки, засипаючи її компліментами: "Красуня!", "Ви така чарівна красуня", "Яка ти красуня", "А красива то яка", "Ну така красива", "Повністю погоджуся. Дивлюся на вас і розумію, що у мене взагалі немає почуття стилю", "Яка ви крута, і стильна", "Яка гарна, ніжна", "Шикарна".

Нагадаємо, "Залишайся собою": Melovin із сигаретою в зубах здивував несподіваним одкровенням.

Як повідомляла Politeka, "Не дозволяють зневіритися": Ребрик зворушила кадром з донькою і поділилася секретом.

Також Politeka писала, що "Ранок нареченої": Трінчер показала, як насправді виглядала перед весіллям, фото без прикрас.