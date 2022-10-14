Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила посреди города.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена во время прогулки в Киеве. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней черные мини-шорты, темная футболка и удлиненный серый пиджак, а на стройных ножках – черные ботфорты. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она кидает игривые взгляды в объектив.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Тебе совсем не обязательно идти по тому же пути, по которому идут другие". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото блогерши, засыпая ее комплиментами: "Красавица!", "Вы такая очаровательная красавица", "Какая ты красавица", "А красивая то какая", "Ну такая красивая", "Полностью соглашусь. Смотрю на вас и понимаю, что у меня вообще нет чувства стиля", "Какая вы крутая, и стильная", "Какая красивая, нежная", "Шикарная".

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