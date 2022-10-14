Популярна українська співачка Оля Полякова, яка ще до війни стала суддею нового сезону вокального шоу "Голос країни", а тепер продовжує участь у проекті, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео зі свого прямого ефіру з Артемом Пивоваровим.
Як відомо, нещодавно Оля вирішила вдосконалити свої знання з української мови, і підійшла до цього дуже креативно. Артистка робить прямі ефіри з учителькою мови, а також запрошує на них своїх зіркових друзів. Цього разу співачка позмагалася з знаннями мови у прямому ефірі з популярним музикантом Артемом Пивоваровим, з яким нещодавно випустила спільний хіт українською мовою.
У підписі до публікації Полякова розповіла, як все минуло: "Знай Нашу - Випуск 4. Разом з усією країною продовжуємо вчити українську. Завдання стають складнішими, а боротьба все запеклішою! На цей раз зійшлася у двобої з @pivovarovmusic. Поспівали, розім‘яли язики і навчили одне одного лаятися. Дякую улюбленій вчительці @xenia_releve і нашим друзям із @promovu.com.ua. Кого покличемо далі? Пишіть у коментарях!".
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