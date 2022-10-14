Популярная украинская певица Оля Полякова, которая еще до войны стала судьей нового сезона вокального шоу "Голос країни", а теперь продолжает участие в проекте, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео со своего прямого эфира с Артемом Пивоваровым.
Как известно, не так давно Оля решила усовершенствовать свои знания по украинскому языку, и подошла к этому весьма креативно. Артистка делает прямые эфиры с учительницей языка, а также приглашает на них своих звездных друзей. В этот раз певица посоревновалась в знаниях языка в прямом эфире с популярным музыкантом Артемом Пивоваровым, с которым недавно выпустила совместный хит на украинском языке.
В подписи к публикации Полякова рассказала, как все прошло: "Знай Нашу – Выпуск 4. Вместе со всей страной продолжаем учить украинский. Задания становятся сложнее, а борьба все более ожесточенной! На этот раз сошлась в поединке с @pivovarovmusic. Пели, размяли языки и научили друг друга ругаться. Спасибо любимой учительнице @xenia_releve и нашим друзьям из @promovu.com.ua. Кого позовем дальше? Пишите в комментариях!".
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