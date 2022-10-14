Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор торкнувся актуальної нині теми відключень світла і того, що можна готувати в таких умовах.

Як видно, свою публікацію Євген проілюстрував навіть не фотографією, а написом, у якому прямо повідомив – кускус та гречку не треба варити. За словами кулінара, ці продукти вже готові до вживання, варто просто залити окропом або бульйоном, а гречку взагалі можна заливати холодною рідиною.

У підписі до публікації Клопотенко розповів: "Лагідне нагадування у зв‘язку з тим, що ми зараз бережемо електроенергію. І так, я свято вірю, що у вас є запаси гречки (підніміть руки у коментарях, хто закупив). А ще на klopotenko.com ми зробили статтю про те, що приготувати, коли немає світла. Але моя особиста думка, що треба запалювати свічки і всією родиною робити андрути, це такий український вафельний торт зі згущеним молоком. Бо це про якесь тепло, що більш глибинне і за електроенергію, і опалення. Рецепт теж на сайті".

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