Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор затронул актуальную нынче тему отключений света и того, что можно готовить в таких условиях.
Как видно, свою публикацию Евгений проиллюстрировал даже не фотографией, а надписью, в которой прямо сообщил – кускус и гречку не нужно варить. По словам кулинара, эти продукты уже готовы к употреблению, стоит просто залить их кипятком или бульоном, а гречку вообще можно заливать холодной жидкостью.
В подписи к публикации Клопотенко рассказал: "Кроткое напоминание в связи с тем, что мы сейчас бережем электроэнергию. И да, я свято верю, что у вас есть запасы гречки (поднимите руки в комментариях, кто закупил). А еще на klopotenko.com мы сделали статью о том, что приготовить, когда нет света. Но мое личное мнение, что надо зажигать свечи и всей семьей делать андруты, это такой украинский вафельный торт со сгущенкой. Ибо это о каком-то тепле, более глубинном и за электроэнергию, и отопление. Рецепт тоже на сайте".
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