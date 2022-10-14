Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка емоційно звернулася до українців із нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня.

"Сьогодні хочеться дякувати, обіймати, цілувати кожного захисника чи захисницю України💛💙 І не тільки сьогодні, кожного дня, на жаль, більшість українців не зрозуміли це 2014, до нас дійшло тільки коли війна прийшла на поріг. Вибачте нас🙏🏻Благаю, бережіть себе і пам’ятайте, що ви найкращі, ми молимось за вас і чекаємо і боремось кожного дня щоб більше задонатити і допомогти чим можемо🙈", — пише Ганна Саліванчук.

Вона також пояснила, чому обрала саме таку світлину для цього посту.

"На цій фото я, як всі Українці, вільна, але в тіньовій клітці, клітці- печалі, страху і розчарування, що є такі гниди, які псують наше українське життя💙💛Але наші захисники роблять все для того, щоб ми жили і відчували кожну секунду цього життя🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — наголосила зірка.

Саліванчук також додала, що День захисників і захисниць – молоде свято, але навіть до його появи 14 жовтня не було просто ще однією звичайною датою в календарі, адже в цей день ми традиційно святкували (і продовжуємо святкувати!) День українського козацтва.

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