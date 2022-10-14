В этот раз на своей странице в Instagram артистка эмоционально обратилась к украинцам в честь Дня защитников и защитниц Украины, который отмечают 14 октября.
"Сегодня хочется благодарить, обнимать, целовать каждого защитника или защитницу Украины💛💙 И не только сегодня, каждый день, к сожалению, большинство украинцев не поняли это в 2014, до нас дошло только когда война пришла на порог. Простите нас 🙏🏻 Умоляю, берегите себя и помните, что вы лучшие, мы молимся за вас и ждем и боремся каждый день, чтобы больше задонатить и помочь чем можем 🙈", — пишет Анна Саливанчук.
Она также объяснила, почему выбрала именно такое фото для этого поста.
"На этой фото я, как все Украинцы, свободна, но в теневой клетке, клетке-печали, страха и разочарования, что есть такие гниды, которые портят нашу украинскую жизнь 💙💛Но наши защитники делают все для того, чтобы мы жили и чувствовали каждую секунду этой жизни 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", - подчеркнула звезда.
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Саливанчук также добавила, что День защитников и защитниц – молодой праздник, но даже до его появления 14 октября не было еще одной обычной датой в календаре, ведь в этот день мы традиционно праздновали (и продолжаем праздновать!) День украинского казачества.
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