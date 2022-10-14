Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ". Відтепер вона також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія розповіла про новий випуск свого проекту, присвячений щемливій зустрічі родини з Салтівки. Крім того, артистка поділилася ефектним відео, на якому вона сидить на набережній Дніпра під пісню співачки KOLA.

"Майже кожен українець через вторгнення Росії розлучився з найдорожчою людиною. Мільйони жінок, дітей і літніх людей мусили виїхати за кордон або в інші регіони України. Мільйони українців опинилися в окупації. Сотні тисяч воюють, волонтерять, лікують поранених, ремонтують пошкоджену росіянами інфраструктуру. Тож усі ми добре знаємо, що таке розлука — і розуміємо, що вона може бути назавжди. Але проєкт «Дочекаюсь» - про життя! Про зустрічі! Про обійми! Адже, той, хто чекає- обов’язково дочекається!!!! ❤️", — наголосила Ребрик.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу: "нехай любов, добро та мир переможуть❤️", "Плачу😭", "Ліля, ви дуже гарна 😍".

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