Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ". Теперь она также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия рассказала о новом выпуске своего проекта, посвященного щемящей встрече семьи из Салтовки. Кроме того, артистка поделилась эффектным видео, где она сидит на набережной Днепра под песню певицы KOLA.

"Почти каждый украинец из-за вторжения России расстался с самым дорогим человеком. Миллионы женщин, детей и пожилых людей должны были уехать за границу или в другие регионы Украины. Миллионы украинцев оказались в оккупации. Сотни тысяч воюют, волонтерят, лечат раненых, ремонтируют поврежденную россиянами инфраструктуру. Так что все мы хорошо знаем, что такое разлука — и понимаем, что она может быть навсегда. Но проект «Дождусь» - о жизни! О встречах! Об объятиях! Ведь, тот, кто ждет- обязательно дождется!!!! ❤️", – подчеркнула Ребрик.

Поклонники в комментариях поддержали ведущую: "Пусть любовь, добро и мир победят ❤️", "Плачу 😭", "Лиля, вы очень хороша 😍 ".

Напомним, Лилия Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

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