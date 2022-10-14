На фото Олександра Зарицька стоїть у довгій чорній сукні зі спущеними рукавами.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, розкрила, де відбудеться наступний концерт. Крім того, артистка опублікувала на своїй сторінці у Instagram барвисте фото з виступу.

Співачка захопила чудово підібраним для неї образом, яскравий макіяж і сукня роблять співачку буквально іншою людиною.

На фото Олександра Зарицька стоїть у довгій чорній сукні зі спущеними рукавами. З прикрас вона обрала – шкіряний поясок – який вигідно підкреслює весь образ. Локони солістки гурту "KAZKA" стилісти красиво вклали в дусі голлівудських фільмів "золотого віку".

У підписі до фото, артистка уточнила, що наступний концерт гурт даватиме 5 листопада у Міямі (США).

"Співати, дарувати тепло, підтримувати, допомагати, обіймати своїх! І відчувати #IAMUKRAINE навіть за тисячі кілометрів від будинку", - додала вона.



Шанувальники артистки написали під фото, що на нього можна дивитися вічно, а ще додали, що Олександра Зарицька - "найкрасивіша жінка у світі".

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