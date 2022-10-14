На фото Александра Зарицкая стоит в длинном черном платье со спущенными рукавами.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, раскрыла, где состоится следующий концерт. Кроме того, артистка опубликовала на своей странице в Instagram красочное фото из выступления.

Певица восхитила прекрасно подобранным для нее образом, яркий макияж и платье делают певицу буквально другим человеком.

На фото Александра Зарицкая стоит в длинном черном платье со спущенными рукавами. Из украшений она выбрала - кожанный поясок - который выгодно подчеркивает весь образ. Локоны солистки группы "KAZKA" стилисты красиво уложили в духе голливудских фильмов "золотого века".

В подписи к фото, артистка уточнила, что следующий концерт группа будет давать 5 ноября в Миями (США).

"Петь, дарить тепло, поддерживать, помогать, обнимать своих! И чувствовать #IAMUKRAINE даже в тысячах км от дома", - добавила она.



Поклонники артистки написали под фото, что на него можно смотреть вечно, а еще добавили, что Александра Зарицкая - "самая красивая женщина в мире".

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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