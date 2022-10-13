Крім того, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька продемонструвала стильне вбрання, в якому прогулялася.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, зізналася, що трохи втомилася від постійного тривожного стану.

Тому вирішила поїхати у своє місце сили і показала його на своїй сторінці у Instagram-stories .

Зокрема, артистка вирушила до українських гор. У Карпатах справді є відпочинок на будь-який смак та бюджет. Тут туристи можуть поселитися в чанах серед гір, випробувати витривалість у походах на вершини, а також отримати дозу адреналіну.

"Кожній людині іноді потрібно перевантажитися. Не варто нехтувати цим, влаштуйте собі кілька днів відпочинку та біжіть у гори", - порадила Олександра Зарицька .

Співачка показала чудові краєвиди з високими ялинками, посипаними жовтими листочками дороги і, звичайно ж, гори - наші українські гори, які є місцем сили солістки гурту "KAZKA".

"Яка у нас живописна та перехоплююча подих країна. Покажу вам сьогодні, куди я сьогодні біжу, коли немає моральних сил, де за пару днів набираєшся сил і готовий далі боротися. Серед гірських вершин ми знайшли своє місце сили", - зізналася Олександра Зарицька .

Крім того, вона продемонструвала стильне вбрання, в якому прогулялася. Так, співачка покрасувалася у светрі яскравого рожевого кольору у стилі оверсайз. Образ доповнила міді-спідниця у горошок та чорні сапоги.

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