Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео з української столиці.

Як пише Politeka.net, вранці у понеділок, 10 жовтня, росія завдала низки ракетних ударів, у тому числі по центру столиці України. Це перша подібна атака Києва із 26 червня. Одночасно серії ракетних ударів зазнали і багато інших областей України.

Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео з української столиці, зазначивши, що ракетний терор не зможе залякати нас.

"На відео — лише один із десятків попадань по всій Україні. Майже 6 годин тривоги, понад 80 ракет... Наш противник — зло, країна-терорист. Вони думають, що можуть зламати нас, але тільки загартовують наш дух і плекають силу боротися", - впевнена співачка.

Також вона додала, що музеї, філармонію, пішохідний міст та ще десятки зруйнованих будівель ми відновимо та обов'язково переможемо, щоб росія не вигадувала і як би не атакувала Україну.



"Мої співчуття сім'ям постраждалих. Обіймаю", - підсумувала солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька.

У коментарях українці проклинали росіян та зазначали, що вірять у нашу перемогу. Повилазили й росіяни, які раділи через бомбардування українських міст.

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

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