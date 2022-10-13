Солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька організувала зйомку на вулиці та показала, що носить у повсякденному житті

Як повідомляє Politeka.net, мішкуваті, що трохи звисають, ніби на пару розмірів більше, речі вибирають все більше знаменитостей. Любить такі зручні та повсякденні речі також солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька. Артистка організувала зйомку на вулиці та показала, що носить у повсякденному житті. Знімок з'явився на її сторінці в Instagram.

Олександра Зарицька покрасувалася на камеру у подовженій толстовці яскравого фіолетового кольору з принтом та написами на рукавах. Примітно, що вона принагідно засвітила своє обличчя без макіяжу. Крім того, її волосся було зібране в незатійливий пучок, а кілька пасм падали на обличчя. Співачка смішно позувала і дуріла, м'яко посміхаючись. Щоб добре носити мішкуватий одяг, ви повинні бути впевнені в собі, що довела співачка.

"Як ви? Такий складний тиждень. А ще лише четвер. Час, коли окей буде not ok", - підписала відповідний кадр співачка.

Українці у коментарях ділилися, як переживають цей час і також не забули зробити компліменти натуральній красі Олександрі Зарицькій.

"Воооу! Як це красиво", "Хочу таке худи", "У Запоріжжі страшно, щохвилини чекаєш чергову ракету", "Дуже вау", "А що це за гарна така дівчинка", - писали в коментарях.

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