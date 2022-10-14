Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи з немовлям, якого тримала на руках.

Як повідомляє Politeka.net, дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова з маленьким сином та мамою виїхала до Ізраїлю. Там багато років живе її сестра із чоловіком. На своїй сторінці в Instagram молода матуся поділилася милими кадрами із прогулянки за кордоном разом зі своїм сином Михайлом.

Зазначимо, що сам Віктор Павлик залишився в Україні - він не може залишати країну під час воєнного стану, крім того, він дає благодійні концерти і виступає перед військовими. Катерина Репяхова ж рада можливості трохи відволіктися від подій у рідній країні та провести час із синочком.

Вона зробила ефектні кадри на тлі моря, позуючи з немовлям, якого тримала на руках. Для прогулянки блогерка обрала коротенькі джинсові шортики, доповнивши їх світлим топом та білими кедами.

"Я покажу тобі весь світ, синку. За руку триматиму. Буду поруч завжди…", - підписала милі кадри Катерина Репяхова.



Користувачі мережі розчулились і залишили компліменти для мами з сином: "Вау, дуже красиво", "На вас приємно дивитися", "Які ж ви ніжні", "Прекрасна мила родина", "Солоденькі такі".

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.

Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.