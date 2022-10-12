Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова похвалилася відпусткою закордоном та без чоловіка після того, як поїхала з дитиною.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка прославилася після того, як почала зустрічатися зі співаком Віктором Павліком. Дівчина вийшла заміж за артиста та продовжує підтримувати його концертну діяльність.

Катерина Репяхова для популярності виставляє в Інстаграм різні кадри разом зі своїм чоловіком та їхнім сином Михайлом. Зараз вкотре вона вирушила на відпочинок без чоловіка і показує, як розважається.

В Ізраїлі разом із близькими вона вирішила провести час разом за прогулянками, бесідами та встигла показати це в мережі:

«Гарний той Схід!» -коротко написала Катерина.

Репяхова з гордістю заявляє, що була закохана в Павлика чи не з дитинства, тож ні про що не шкодує. Пара зараз виховує маленького сина Мишка, якого часто показує на фото у мережі.

«Попереду місяць розлуки з татом. Сумуватимемо 🥺» - пише Репяхова під попередніми кадрами.

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