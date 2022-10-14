Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала эффектные кадры на фоне моря, позируя с малышом, которого держала на руках.

Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова с маленьким сыном и мамой выехала в Израиль. Там много лет живет ее сестра с мужем. На своей странице в Instagram молодая мамочка поделилась милыми кадрами из прогулки за границей вместе со своим сыном Михаилом.

Отметим, что сам Виктор Павлик остался в Украине - он не может покидать страну во время военного положения, кроме того он дает благотворительные концерты и выступает перед военными. Екатерина Репяхова же рада возможности немного отвлечься от событий в родной стране и провести время с сыночком.

Она сделала эффектные кадры на фоне моря, позируя с малышом, которого держала на руках. Для прогулки блогерша выбрала коротенькие джинсовые шортики, дополнив их светлым топом и белыми кедами.

"Я покажу тебе весь мир, сынок. За руку буду держать. Буду рядом всегда…", - подписала милые кадры Екатерина Репяхова.



Пользователи сети умилились и оставили комплименты для мамы с сыном: "Вау, очень красиво", "На вас приятно смотреть", "Какие же вы нежные", "Прекрасная милая семья", "Сладенькие такие".

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.