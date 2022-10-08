Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика. У пари нещодавно народився первісток - син Михайло. Катя також активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Репяхова вирішила побалакати з фанатами.

"Сьогодні відповідатиму", - написала Репяхова, запрошуючи українців до розмови.

"Кате, куди ви збираєтеся подорожувати: Ви раніше писали, що на місяць їдете", - спитав фанат.

"Їдемо на море, але спочатку до рідних заїдемо", - написала Репяхова, поділившись також фотографією Михайла, котрий стояв біля панорамного вікна.

"Як ви познайомилися зі своїм чоловіком?", - Запитав ще один фанат.

"Приїхала до нього на концерт до Миколаєва. Наші номери в готелі виявилися сусідніми. Я на концерті подарувала великий букет квітів і потім у готелі ми випадково зустрілися. Віктор Павлик мене дізнався", - зізналася Репяхова у відповіді.

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