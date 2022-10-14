Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка повідомила, що знову приїхала додому. На в'їзді в Україну вона встигла пофотографуватися з прикордонниками. При цьому чомусь для поїздки Камалія вирішила вбратися у військову форму.

Після приїзду в Україну Камалія одразу відправилася до конюшні, аби відвідати своїх улюблених коней.

"Моя любов. Вдома💛💙", — зворушливо підписала світлину співачка.

Нагадаємо, після звільнення Бучі, артистка дізналася, що окупанти розстріляли її коней і замінували стайню. Так, Камалія втратила свого улюбленця Тоті-Сеньйора, який був зіркою кінного спорту України.

Шанувальники в коментарях пораділи за артистку: "Яка радість!!!!Ви знову з своїми улюбленими кониками!", " Вауу..Ваш улюбленець Вас зачекався!", "Яка красуня 😁😁😁 і ви, і конячка".

Нагадаємо, Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу, з'явилося відеозвернення.

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