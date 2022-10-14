Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська показала, в чому ходить по дому.

Цього разу на сторінці в Instagram артистка вирішила похвалитися, як утеплилася, та розмістила своє фото, на якому позує н а кухні в домащньому костюмі та халаті, але босоніж.

"Нам усім потрібно підготуватись до зими! Зараз, як ніколи, важливо утеплюватися у домівках. Але нам, дівчатам, при цьому завжди хочеться виглядати гарно та жіночно", — пише Могилевська.

При цьому шанувальники співачки в коментарях розділилися, дехто розкритикував її за таку рекламу брендових речей в надзвичайно скрутний для українців час, а хтось підтримав Наталію компліментами:

"У людей грошей немає на їжу. Скорочення, зарплати урізали 😡а ви рекламуєте халат☹я в шоці. Була про вас кращої думки, привіт з ОДЕСИ";

"А в нас води немає ніякої, і газу, і світло іноді відключають. Але ми воюємо. Якщо в змозі, Наталя, не забувайте, ми Українці, ми з Донецька";

"Наталю, і ви гарна, і костюм. Тільки мало в кого є гроші на такі костюми";

"Газетами утепляйтесь😂";

"Наталя, треба капці вдягнути, так тепліше:) а педікюр супер🌹";

"Наташа, ви добряче схудли🔥 така гарнюня😍";

"В такому ненадовго і на мороз можна вийти".

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