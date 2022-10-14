Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, приехала на родину.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения россии Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.

В этот раз на своей странице в Instagram певица сообщила, что снова приехала домой. На въезде в Украину она успела пофотографироваться с пограничниками. При этом почему-то для поездки Камалия решила нарядиться в военную форму.

После приезда в Украину Камалия сразу отправилась в конюшню, чтобы посетить своих любимых лошадей.

"Моя любовь. Дома 💛💙", — трогательно подписала фотографию певица.

Напомним, после освобождения Бучи, артистка узнала, что оккупанты расстреляли ее лошадей и заминировали конюшню. Так, Камалия потеряла своего любимца Тоти-Сеньора, который был звездой конного спорта Украины.

Поклонники в комментариях порадовались за артистку: "Какая радость!!!! Вы снова со своими любимыми лошадками!", " Вауу..Ваш любимец Вас заждался!", "Какая красавица 😁😁😁 и вы, и лошадка".

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях.

Также Politeka писала, что Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим видом.