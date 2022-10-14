Зірковий шеф-кухар народився в Колумбії, але вже 13 років він живе та працює в Україні та став справжнім патріотом нашої держави. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор показав перші кадри в гостях у переможниць конкурсу з найкращої консервації. Відеонарізка вийшла дуже зворушливою.
"Кожне наше рішення — на краще) Якби я не зробив цей конкурс — навряд чи поїхав знайомитися з Україною ще ближче, або точно не зараз) Не дізнався б про такі круті рецепти закруток, і таких душевних людей особисто. Це просто безцінно 🙏Наше мінікіно вже на монтажу, готуємося, як можемо) Чекайте ❤️", — пише Хіменес-Браво.
Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Мастер Шеф":
"Коли колумбієць більший українець, ніж деякі українці❤️";
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"Цікаво почути та побачити рецепти 😉";
"Ектор, ви дивовижна людина, я пишаюся вами і вашими досягненнями, вчинками, добротою і тим, що допомагаєте людям в такий тяжкий час. Ви з нами, ви Українець, зі своїм, звісно, корінням";
"Завжди знала, що ти красунчик, в усіх сенсах! Завжди рівняння на таких!!!";
"Екторе, ви справжній чоловік, людина, професіонал. Дякуємо за підтримку".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.