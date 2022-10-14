Напередодні ведуча поділилася зворушливим фото зі своїми донечками Діаною та Поліною та закликала українців долучатися до її флешмоба.

"Жодних слів не вистачить, аби висловити свою безмежну вдячність тим, хто за нас стоїть! Мої дівчата намалювали картини бійцям, які виборюють нашу незалежність! Давайте запустимо флешмоб #привітзахисникам від наших дітей! Хай якомога більше бійців побачить ці щирі дитячі малюнки і усміхнуться!", — наголосила Ребрик.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення, у якому оголосила, що до Дня захисників і захисниць її благодійний фонд відкриває важливий збір.

"Це дуже особливий день цього року. Як ніколи важливий💙💛. Я хочу не просто подякувати всім захисникам і захисницям. Я хочу попросити кожного і кожну з них: «Бережи себе. Будь сталевим. Будь для куль непробивним. Будь для ворога - страхом. І повернись🙏. Повернись додому живим»💔 Ми - їхній надійний тил. І нашим захисникам, як ніколи, потрібна наша підтримка", — пише Лілія Ребрик.

"Давайте віддячимо відважним захисникам донатом: тим, хто дорогою ціною захищає нас!", — додала ведуча.

Нагадаємо, Лілія Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

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