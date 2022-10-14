У коментарях під постом Олександри Зарицької зібралося багато повідомлень для супергероїв нашого часу.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає День захисників та захисниць та 80-річчя створення Української Повстанської Армії. Привітала українських Героїв також популярна українська співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька . Повідомлення з'явилося на її сторінці в Instagram .

Так, Олександра Зарицька вітала захисників та захисниць зі святом та наголосила, що українці продовжать боротися за свою свободу та захищати власну країну. Окрім того, артистка назвала їх супергероями нашого часу.

"Супергерої живуть серед нас. І це – наші захисники та захисниці! Ми пишаємося вами, ми підтримуємо вас, ми надихаємося вашою силою, витримкою та характером і любимо всім серцем. Сьогодні і кожен день! З вашим днем, дорогі! Тримайтеся, бережіть себе , а ми поряд", - написала співачка.

У коментарях під постом Олександри Зарицької зібралося багато коментарів, які приєдналися до поздоровлень: "З вашим днем, дорогі! Завдяки вам ми живі", "Вітаємо з вашим днем? Ми молимося за вас і чекаємо вдома", "Ви наші герої! Зі святом , бережіть себе", "СЛАВА ЗСУ".

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