В комментариях под постом Александры Зарицкой собралось много сообщений для супергероев нашего времени.

Как сообщает Politeka.net, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц и 80-летие создания Украинской Повстанческой Армии. Поздравила украинских Героев и популярная украинская певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая. Сообщение появилось на ее странице в Instagram.

Так, Александра Зарицкая приветствовала защитников и защитниц с праздником и подчеркнула, что украинцы продолжат бороться за свою свободу и защищать собственную страну. Кроме того, артистка назвала их супергероями нашего времени.

"Супергерои живут посреди нас. И это – наши защитники и защитницы! Мы гордимся вами, мы поддерживаем вас, мы вдохновляемся вашей силой, выдержкой и характером и любим всем сердцем. Сегодня и каждый день! С вашим днем, дорогие! Держитесь, берегите себя, а мы рядом", - написала певица.

В комментариях под постом Александры Зарицкой собралось много комментариев, которые присоединились к поздравлениям: "С вашим днем, дорогие! Благодаря вам мы живы", "Поздравляем с вашим днем? мы молимся за вас и ждем дома", "Вы наши герои! С праздником, берегите себя", "СЛАВА ВСУ".

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