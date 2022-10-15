Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські показує в Інстаграм лише найяскравіші та найзухваліші кадри для модних глянців. Все частіше Ратаковськи виставляє напоказ свої форми, хваляючись схудлою фігурою.

«Правильно, у мене нарешті є подкаст. Щовівторка я вестиму задушевну бесіду зі спеціальним гостем, у тому числі зі знаменитостями, видатними авторами, близькими друзями та людьми, якими я захоплююся.

Щочетверга я приноситиму вам епізод-монолог, де я оберу тему чи питання, яке мене цікавить, і заглиблюся в нього, обговорюючи все, від політики та фемінізму і Tik Tok» - поділилася Емілі.

У свою чергу багато хто звернув увагу на її форми в сукні-піджаку зі шкіри чорного кольору:

«Який цікавий вигляд; Дивно і чудово це виглядає; Добре, та одержимий; Жінка-період; Величезний потенціал; мало фото і треба додати? Чорт, так ❤️; Мені треба охолонути... Сядь!; 🙌🏻🙌🏻 це так хвилююче 👏🏻».

Раніше Ратаковськи вдалося вразити шанувальників після того, як вона приміряла просту і водночас вдалу літню цибулю для майбутнього пляжного сезону. Леопардовий комплект без додаткових прикрас багатьом припав до смаку.

Фанати звернули увагу на бездоганну шкіру знаменитості, яка сама виховує сина та у рекордні терміни повернулася на роботу після його народження.

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