Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски показывает в Инстаграм только самые яркие и дерзкие кадры для модных глянцев. Все чаще Ратаковски выставляет напоказ свои формы, хвастаясь похудевшей фигурой.

«Правильно, у меня наконец-то есть подкаст. Каждый вторник я буду вести задушевную беседу со специальным гостем, в том числе со знаменитостями, выдающимися авторами, близкими друзьями и людьми, которыми я восхищаюсь.

Каждый четверг я буду приносить вам эпизод-монолог, где я выберу тему или вопрос, который меня интересует, и углублюсь в него, обсуждая все, от политики и феминизма и Tik Tok» - поделилась Эмили.

В свою очередь многие обратили больше внимание на ее формы в платье-пиджаке из кожи черного цвета:

«Какой интересный вид; Удивительно и потрясающе это выглядит; Хорошо, да одержим; Женщина-период; Огромный потенциал; мало фото и надо добавить?; Черт, да ❤️; Мне нужно остыть… Сядь!; 🙌🏻🙌🏻 это так волнующе 👏🏻».

Ранее Ратаковски удалось впечатлить поклонников после того, как она примерила простой и одновременно с тем - удачный летний лук для будущего пляжного сезона. Леопардовый комплект без дополнительных украшений многим пришелся по вкусу.

Фанаты обратили внимание на безупречную кожу знаменитости, которая сама воспитывает сына и в рекордные сроки вернулась на работу после его рождения.

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