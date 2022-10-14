Поряд із співачкою Олею Цибульською стояв її син Нестор, який від себе почав вітати українських захисників.

Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Не оминула цей особливий день і українська співачка Оля Цибульська, яка записала привітання разом зі своїм сином Нестором. Відео артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

"Хлопці та дівчата, захисники та захисниці, дякую вам за ваш подвиг. І від щирого серця вітаємо з Днем Захисників та Захисниць України! Кожен з вас - наш ангел-охоронець. Сильний і красивий. Любимо, пишаємося і віримо у вас абсолютно!", - заявила артистка Оля Цибульська.

Поряд із співачкою стояв її син Нестор, який від себе почав вітати українських захисників.

"Дякую, що захищаєте дорослих та дітей. Ми дуже вами пишаємося", - зворушливо заявила дитина.

Примітно, що наприкінці відео хлопчик вручив мамі блокнот, де написав "путін х*йло".

У коментарях під відео Олі Цибульської, користувачі мережі підтримали співачку із сином та посміялися з висновками хлопчика, які він залишив у блокноті.

"Повністю згодна з Нестором", "Розумничка, все правильно написав ", "Продовжуємо флешмоб", "Нестор молодчинка", - писали у коментарях.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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