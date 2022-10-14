Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Не оминула цей особливий день і українська співачка Оля Цибульська, яка записала привітання разом зі своїм сином Нестором. Відео артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram.
"Хлопці та дівчата, захисники та захисниці, дякую вам за ваш подвиг. І від щирого серця вітаємо з Днем Захисників та Захисниць України! Кожен з вас - наш ангел-охоронець. Сильний і красивий. Любимо, пишаємося і віримо у вас абсолютно!", - заявила артистка Оля Цибульська.
Поряд із співачкою стояв її син Нестор, який від себе почав вітати українських захисників.
"Дякую, що захищаєте дорослих та дітей. Ми дуже вами пишаємося", - зворушливо заявила дитина.
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Примітно, що наприкінці відео хлопчик вручив мамі блокнот, де написав "путін х*йло".
У коментарях під відео Олі Цибульської, користувачі мережі підтримали співачку із сином та посміялися з висновками хлопчика, які він залишив у блокноті.
"Повністю згодна з Нестором", "Розумничка, все правильно написав ", "Продовжуємо флешмоб", "Нестор молодчинка", - писали у коментарях.
Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.
Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.
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