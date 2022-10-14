Как сообщает Politeka.net, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Не обошла вниманием этот особый день и украинская певица Оля Цибульская, которая записала поздравление вместе со своим сыном Нестором. Видео артистка опубликовала на личной странице в Instagram.
"Парни и девушки, защитники и защитницы, спасибо вам за ваш подвиг. И от всего сердца поздравляем с Днем Защитников и Защитниц Украины! Каждый из вас - наш ангел-хранитель. Сильный и красивый. Любим, гордимся и верим в вас абсолютно!", - заявила артистка Оля Цибульская.
Рядом с певицей стоял ее сын Нестор, который от себя начал поздравлять украинских защитников.
"Спасибо, что защищаете взрослых и детей. Мы очень вами гордимся", - трогательно заявил ребенок.
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Примечательно, что в конце видео мальчик вручил маме блокнот, где написал "путин х*йло".
В комментариях под видео Оли Цибульской, пользователи сети поддержали певицу с сыном и посмеялись с выводами мальчика, которые он оставил в блокноте.
"Полностью согласна с Нестором", "Умничка, все правильно написал ", "Продолжаем флешмоб", "Нестор молодчинка", - писали в комментариях.
Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.
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