Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська приховувала свого чоловіка Сергія від сторонніх очей майже 20 років, проте нещодавно нарешті поділилася кадрами з коханим. Тепер у її Instagram частенько можна побачити кадри із чоловіком. На цей раз вона показала фото з чоловіком у своїх Stories.

Зокрема подружжя вирішило поснідати у найближчому кафе та замовило легку страву з яєць. Вони розташувалися за столиком біля вікна. На кадрах Сергій захоплено щось читає, тримаючи в руках планшет. На ньому стильна картата сорочка, а волосся зачесане на один бік.

"Мій куркуль", - підписала співачка фото із чоловіком.

Крім того, Оля Цибульська засвітила свій образ, у якому прийшла до кафе. Так, артистка обрала білу шубку з капюшоном та джинси. У своєму образі співачка також використала яскраві акценти. Волосся вона зібрала в пучок і прикрасила його шовковою хусткою, а також приміряла круглі сережки.

Варто зазначити, що після того, як Оля Цибульська показала фото чоловіка, у коментарях шанувальники співачки одразу ж написали, що її чоловік справжній красень, до того ж ще й українська копія австралійського актора Х'ю Джекмана.

Нагадаємо, що Оля Цибульска після визволення батьків з окупації загриміла в лікарню.

Як повідомляла Politeka, Цибульська стала рачки і посмикалася, знімаючи це все на камеру.

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