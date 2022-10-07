Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, активно висвітлюючи страшні події. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка показала, яка неприємність із нею сталася. Як можна побачити, сталася ДТП та постраждав автомобіль.

"Чекаю на поліцію", - написала Оля.

Після цього Цибульська показала поліцейських, котрі приїхали, але тільки зі спини.

"Коротше, хлопці зніматися не хочуть, тому дивіться ззаду. Ви знаєте, що я на хлопців люблю ззаду дивитися. Але дуже ввічливі, дуже порядні, дуже їм дякую. Слава Україні", - сказала Оля.

При цьому зірка не пояснила, яка саме ДТП сталася і хто в ній був винен.

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