Знаменита співачка та актриса Дженніфер Лопес у сукні з відкритим декольте привернула увагу несподіваним стилем.

Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес в Інстаграм показала новенький образ фатальної леді. На цей раз знаменитість звернула на себе увагу завдяки відкритому декольте.

У чорній сукні з тонкими білими смугами Лопес виглядав досить елегантно, а чорний капелюх та клатч вигідно завершили новий стиль Дженніфер. Прикраси з дорогоцінним камінням доповнили її цибулю.

А ось зачіску Дженніфер вирішила оновити, на що звернули увагу в Інстаграм фанати під публікацією:

«Це основа; не гірше за діаманту💎✨; Цей образ - це все, ти виглядаєш чудово... Мені сподобалося! 🔥😍✨; Моя королева завжди виглядає приголомшливо ✨🔥; Добре, Дженніфаа🔥😍; Королева у всій красі!; Найкраще, що коли-небудь було зроблено 😍🤍🤌🏼».

Знаменитість наповнює свій раціон листовою зеленню, нежирними білками та складними вуглеводами. Закріпити результат правильного харчування допомагає вода.

Раніше Дженніфер вирішила надати собі свіжішого та яскравішого вигляду, щоб показати, наскільки добре і стильно вона виглядає навіть під час занять.

Нагадаємо, "Можливо все": Решетник звернувся до українців із коротким посланням, фото.

Як повідомляла Politeka, "Люди-чарівники": Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, як захоплений українським народом.

Також Politeka писала, що "Вперше в історії проекту": Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".