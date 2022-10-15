Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес в Інстаграм показала новенький образ фатальної леді. На цей раз знаменитість звернула на себе увагу завдяки відкритому декольте.
У чорній сукні з тонкими білими смугами Лопес виглядав досить елегантно, а чорний капелюх та клатч вигідно завершили новий стиль Дженніфер. Прикраси з дорогоцінним камінням доповнили її цибулю.
А ось зачіску Дженніфер вирішила оновити, на що звернули увагу в Інстаграм фанати під публікацією:
«Це основа; не гірше за діаманту💎✨; Цей образ - це все, ти виглядаєш чудово... Мені сподобалося! 🔥😍✨; Моя королева завжди виглядає приголомшливо ✨🔥; Добре, Дженніфаа🔥😍; Королева у всій красі!; Найкраще, що коли-небудь було зроблено 😍🤍🤌🏼».
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Знаменитість наповнює свій раціон листовою зеленню, нежирними білками та складними вуглеводами. Закріпити результат правильного харчування допомагає вода.
Раніше Дженніфер вирішила надати собі свіжішого та яскравішого вигляду, щоб показати, наскільки добре і стильно вона виглядає навіть під час занять.
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