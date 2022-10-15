Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес в платье с открытым декольте привлекла внимание неожиданным стилем.

Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес в Инстаграм показала новенький образ роковой леди. В этот раз знаменитость обратила на себя внимание благодаря открытому декольте.

В черном платье с тонкими белыми полосами Лопес выглядела довольно элегантно, а черная шляпа и клатч выгодно завершили новый стиль Дженнифер. Украшения с драгоценными камнями дополнили ее лук.

А вот прическу Дженнифер решила обновить, на что обратили внимание в Инстаграм фанаты под публикацией:

«Это основа; не хуже бриллианта💎✨; Этот образ - это все, ты выглядишь прекрасно... Мне понравилось!! 🔥😍✨; Моя королева всегда выглядит потрясающе ✨🔥; Хорошо, Дженнифаа🔥😍; Королева во всей красе!; Лучшее, что когда-либо было сделано😍🤍🤌🏼».

Знаменитость наполняет свой рацион листовой зеленью, нежирными белками и сложными углеводами. Закрепить результат правильного питания помогает вода.

Ранее Дженнифер решила придать себе более свежего и яркого вида, чтобы показать, насколько хорошо и стильно она выглядит даже во время занятий.

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