Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення на честь Дня захисників та захисниць України.

"Символічно, що саме в день Покрови Пресвятої Богородиці🙏 ми відзначаємо День захисників і захисниць. Сьогодні у всьому цивілізованому світі немає людини, яка б не молилася за українців на фронті. Сьогодні ми, українці, захищаємо всю цивілізацію. Ви… ми… - всі захисники. Це надзвичайно сильно відчувати, що ти захищаєш щось ✨світле - 🌍Землю, ❤️Любов, 👵Матір, 👼дітей, 🫂людей, яких навіть не знаєш, але це всі вони є однією великою родиною. Таке захищати варто!", — наголосила Руслана Лижичко.

Співачка подякувала всім нашим захисникам, які зараз в окопах.

"Я дякую нашій Покровительниці і прошу відвертати від вас все, що з ненавистю і лютим помислом спрямоване на наше знищення…❌Не долетить! ❌Не знищить! ❌Нічого не зробить! Наша Перемога буде зроблена серцем! Всі українці сьогодні - воїни світла! Я пишаюся, що я українка і можу сказати ці слова! Слава Україні! Слава всім захисникам і захисницям! Я надсилаю всім вам свою молитву! Бережи вас Бог!🙏", — додала Руслана.

Нагадаємо, Лілія Ребрик звернулася до українців по допомогу, з'явилося відеозвернення.

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