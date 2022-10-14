В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение в честь Дня защитников и защитниц Украины.

"Символично, что именно в день Покрова Пресвятой Богородицы 🙏 мы отмечаем День защитников и защитниц. Сегодня во всем цивилизованном мире нет человека, который не молился бы за украинцев на фронте. Сегодня мы, украинцы, защищаем всю цивилизацию. Вы… мы… - все защитники. Это очень сильно чувствовать, что ты защищаешь что-то ✨светлое - 🌍Землю, ❤️Любовь, 👵Мать, 👼детей, 🫂людей, которых даже не знаешь, но все они являются одной большой семьей. Такое защищать стоит!", — подчеркнула Руслана Лыжичко.

Певица поблагодарила всех наших защитников, которые сейчас находятся в окопах.

"Я благодарю нашу Покровительницу и прошу отворачивать от вас все, что с ненавистью и свирепым помыслом направлено на наше уничтожение…❌Не долетит! ❌Не уничтожит! ❌Ничего не сделает! Наша Победа будет сделана сердцем! Все украинцы сегодня - воины света! Я горжусь, что я украинка и могу сказать эти слова! Слава Украине! Слава всем защитникам и защитницам! Я посылаю всем вам свою молитву! Береги вас Бог! 🙏", — добавила Руслана.

Напомним, Лилия Ребрик обратилась к украинцам за помощью, появилось видеообращение.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил поведением в гостях.

Также Politeka писала, что Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим видом.