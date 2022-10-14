Як повідомляє Politeka.net, 14 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць України. Не оминула цей особливий день і українська телеведуча Леся Нікітюк. Своє привітання та пам'ятний знімок знаменитість залишила на особистій сторінці у блозі Instagram.

У перші дні війни Леся Нікітюк активно зайнялася волонтерською діяльністю. Телеведуча вирушила до рідного міста Хмельницького, де відкрила центр допомоги для переселенців. У своєму Інстаграмі зірка публікує кадри, де можна побачити, як вона працює на складі, допомагаючи постраждалим і військовим.

За цей час вона зробила багато знімків із українськими захисниками, якими похвалилася під постом із привітанням. Знаменитість уточнила, що не знає де ще так відчайдушно захищають свою землю, свою країну, як в Україні.

"З Днем Захисників та Захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та з Днем Українського Козацтва! Бажаю здоров'я! Бажаю перемоги! Бажаю миру! Немає межі нашої подяки, нашої віри, поваги! Дякую всім, хто захищає нашу Україну! Низький уклін!" , – написала Леся Нікітюк.

Варто зазначити, що Леся Нікітюк в оточенні Героїв зачепила сильними словами багатьох користувачів мережі, які писали про це у коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

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